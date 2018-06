London (dpa) - Für seinen Debütroman "List of the Lost" hat Sänger Morrissey (56) viel Kritiker-Schelte einstecken müssen. Jetzt kommt auch noch ein Schmäh-Preis dazu.

Das britische Literaturmagazin "Literary Review" hat den häufig provozierenden Sänger für die schlechteste Sexszene in der Erzählliteratur ausgezeichnet. Zur Preisverleihung am Dienstagabend in London habe er "wegen Tour-Verpflichtungen" nicht kommen können und die Ehrung auch nicht kommentiert, heißt es auf der Seite des Magazins.

Immerhin ein Lichtblick: Auf der Website heißt es auch, der Preis werde seit 1993 für eine "herausragend schlechte Sex-Beschreibung in einem sonst guten Roman" vergeben. Vielleicht ist also doch ein bisschen Lob dabei?

Literary Review