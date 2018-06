Biedermann gewinnt bei Kurzbahn-EM Silber über 400 Meter Freistil

Netanya (dpa) - Paul Biedermann hat seine nächste Medaille bei Kurzbahn-Europameisterschaften gewonnen. Der 29-Jährige schlug am Mittwoch bei den Titelkämpfen in Netanya in Israel über 400 Meter Freistil in 3:35,96 Minuten als Zweiter an. Nach eine starken Schlussphase des Rennens musste sich Biedermann nur dem Ungarn Peter Bernek geschlagen geben, der eine halbe Sekunde schneller war. Bronze gewann der Italiener Gabriele Detti; er lag über eine Sekunde hinter Biedermann. Der deutsche Topschwimmer war bei der EM drei Sekunden schneller als bei den deutschen Meisterschaften vor zwei Wochen.

Biathlet Schempp wird Zweiter hinter Björndalen

Östersund (dpa) - Staffel-Weltmeister Simon Schempp ist zum Saisonauftakt des neuen Biathlon-Winters im Einzel auf Rang zwei gelaufen. Der 27-Jährige leistete sich am Mittwoch in Östersund im Einzel über die 20 Kilometer einen Fehler und musste sich nur Rekord-Weltmeister Ole Einar Björndalen geschlagen geben. Der 41-jährige Norweger blieb bei seinem 94. Weltcupsieg wie der drittplatzierte Russe Alexander Wolkow fehlerfrei. Schempp hatte am Ende 27,1 Sekunden Rückstand auf Björndalen.

Ex-Weltmeister Klitschko bestreitet Rückkampf gegen Fury

Hamburg (dpa) - Der entthronte Boxweltmeister Wladimir Klitschko will den Rückkampf gegen Tyson Fury bestreiten. Diese Entscheidung hat der 39 Jahre alte Ukrainer am Mittwoch getroffen. "Direkt nach dem Kampf war ich echt frustriert, aber nach ein paar kürzeren Nächten weiß ich nun, dass ich zeigen will, dass mehr in mir steckt als das, was ich am Samstag gezeigt habe. Ich konnte zu keiner Phase mein Potenzial abrufen, und das will und werde ich im Rückkampf ändern!", sagte Klitschko. Am vergangenen Samstag hatte er in Düsseldorf gegen Fury einstimmig nach Punkten verloren. Durch die erste Niederlage nach elf Jahren büßte er die WM-Titel der Verbände WBA, IBF und WBO ein. Ort und Zeit für den Rückkampf stehen noch nicht fest.

Dopingverdacht: 26 italienischen Leichtathleten droht Sperre

Rom (dpa) - Der Leichtathletik droht der nächste Dopingskandal. Die italienische Anti-Doping-Behörde hat eine zweijährige Sperre von 26 Athleten beantragt. Ihnen werde vorgeworfen, sich Kontrollen entzogen zu haben, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwochabend. Unter ihnen sind so bekannte Namen wie der frühere Stabhochsprung-Weltmeister Giuseppe Gibilisco und der ehemalige WM-Zweite im Weitsprung, Andrew Howe. Auch der einstige Dreisprung-Europameister Fabrizio Donato und der frühere Weltklassespringer Simone Collio sollen gesperrt werden.

Rekordkalender bestätigt: Formel 1 mit 21 Rennen

Paris (dpa) - Der Formel-1-Rekordkalender mit 21 Rennen im kommenden Jahr hat die letzte Hürde passiert. Der Motorsport-Weltrat bestätigte auf seiner Sitzung am Mittwoch in Paris die Pläne, setzte allerdings noch ein Fragezeichen hinter den Grand Prix in Austin/Texas. Wegen angeblicher finanzieller Probleme des Circuit of the Americas steht offenbar noch eine Einigung mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone aus. Sicher ist, dass die neue Saison am 20. März in Melbourne beginnen und am 27. November in Abu Dhabi enden wird. Der Große Preis von Deutschland soll wie geplant am 31. Juli in Hockenheim gefahren werden. Baku gibt am 19. Juni sein Debüt in der Rennserie.

Hockey-Herren scheitern in World League an Australien

Raipur (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben beim Endturnier der World League im indischen Raipur das Halbfinale verpasst. Der Olympiasieger verlor am Mittwoch das Viertelfinale gegen Weltmeister Australien mit 1:4 (0:3). Christopher Rühr (40. Minute) erzielte dabei den einzigen deutschen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3. Jeremy Hayward (4.), Jamie Dywer (5.), Matthew Dawson (27.) und Glenn Turner (60.) hatten die Tore für den Weltranglistenersten geschossen. Abhängig von den Ergebnissen der übrigen Viertelfinalpartien wird das unter dem neuen Bundestrainer Valentin Altenburg weiter sieglose deutsche Team nun um Platz fünf oder Platz sieben spielen.

Klopp mit Liverpool im Halbfinale des Ligapokals

Southampton (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hält weiter Kurs auf den ersten Titel mit dem FC Liverpool. Die Reds erreichten am Mittwoch durch ein beeindruckendes 6:1 (3:1) beim FC Southampton das Halbfinale im englischen Fußball-Ligapokal. Zwar gerieten die Gäste schon nach 39 Sekunden durch Sadio Mané in Rückstand. Doch Nationalspieler Daniel Sturridge, der erstmals nach seiner Verletzungspause unter Coach Klopp auflief, drehte mit zwei Treffern (25. Minute/29.) die Partie. Der überragende Divock Origi mit drei Toren (45./68./86.) und Jordan Ibe (73.) machten dann den Kantersieg für Liverpool perfekt.

Rhein-Neckar Löwen gewinnen 32:25 in Flensburg

Flensburg (dpa) - Die Bundesliga-Handballer der Rhein-Neckar Löwen haben einen großen Schritt in Richtung ihrer ersten Meisterschaft gemacht. Am Mittwoch gewann der Spitzenreiter das Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt mit 32:25 (18:10) und baute mit 30:2 Punkten seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten (25:7) auf fünf Zähler aus. Bester Werfer der Mannheimer, die ihren dritten Erfolg in Serie in der Flens-Arena feierten, war Uwe Gensheimer (9/4). Für die SG traf Rasmus Lauge (8) am häufigsten.