Moskau (AFP) Erstmals seit dem Abschuss eines russischen Kampfjets haben Moskau und Ankara ein Gespräch auf Ministerebene vereinbart. Er werde seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu beim bevorstehenden Ministerrat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) treffen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch bei einem Besuch in Zypern. Er entspreche damit dem Wunsch Ankaras. "Wir werden uns anhören, was Herr Cavusoglu zu sagen hat." Das OSZE-Ministertreffen findet am Donnerstag und Freitag in der serbischen Hauptstadt Belgrad statt.

