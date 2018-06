Moskau (AFP) Russland hat die Nato vor der Aufnahme Montenegros gewarnt, nachdem das westliche Verteidigungsbündnis eine Einladung an den Balkanstaat ausgesprochen hat. Moskau habe stets gewarnt, dass die andauernde Erweiterung der Nato nach Osten zu Gegenmaßnahmen Russlands zum Schutz seiner Sicherheit und Interessen führen werde, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Die Nato-Außenminister hatten zuvor in Brüssel die frühere jugoslawische Teilrepublik Montenegro eingeladen, 29. Mitglied des Bündnisses zu werden.

