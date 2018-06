Stockholm (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat angesichts der hohen Flüchtlingszahlen in Schweden vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in dem Land gewarnt. Die Arbeitslosenquote könnte von derzeit 7,2 Prozent "auf etwa 8,5 Prozent im Jahr 2020 steigen" und erst nach einigen Jahren wieder sinken, teilte der IWF am Mittwoch mit. Die Integration der Neuankömmlinge dauere zu lange: Nach derzeitigem Stand habe nach fünf Jahren in Schweden erst die Hälfte der Flüchtlinge (48 Prozent) einen Job gefunden. Nach zehn Jahren liege die Quote bei 60 Prozent.

