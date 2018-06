Madrid (AFP) Weniger als drei Wochen vor der Parlamentswahl hat die spanische Regierung günstige Arbeitsmarktzahlen verkündet. Im November sank die Zahl der Arbeitslosen erstmals seit drei Monaten wieder, und zwar um rund 27.000, wie das Arbeitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. In den vergangenen zwölf Monaten sei die Arbeitslosenzahl damit um fast 363.000 zurückgegangen. Im Vergleich zum November 2014 habe die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen um 15,8 Prozent zugenommen.

