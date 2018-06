Köln (SID) - Im schwedischen Östersund steht das Einzel über 20 km auf dem Programm. Auch wenn Erik Lesser abgesehen vom Triumph im WM-Jagdrennen in der obersten Biathlon-Liga noch kein Sieg in einem Individualrennen gelungen ist, muss man ihn ab 17.15 Uhr auf dem Zettel haben. Favorisiert sind aber wohl sein Teamkollege Simon Schempp oder Dominator Martin Fourcade aus Frankreich.

Bei der Kurzbahn-EM in Netanja steht der erste Wettkampftag an. In Israel wollen sich die deutschen Spitzenschwimmer weiteres Selbstvertrauen für Olympia holen. Dabei ruhen die Medaillen-Hoffnungen vor allem auf Paul Biedermann, Marco Koch und Franziska Hentke. Die Vorläufe des Auftakttages starten um 10.30 Uhr, die Halbfinals und Finals ab 18.30 Uhr.

Showdown in der Handball-Bundesliga: Spitzenreiter Rhein-Neckar Löwen will beim Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft machen. Sollte das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen im hohen Norden tatsächlich zum dritten Mal in Folge triumphieren, wären die Löwen satte fünf Punkte enteilt. Die Partie startet um 20.15 Uhr.