Berlin (dpa) - Bereits einen Tag nach dem Kabinett befasst sich heute der Bundestag mit dem geplanten Einsatz deutscher Soldaten gegen die Terrormiliz IS. Es ist die erste Lesung. Morgen ist dann die Verabschiedung des Mandats geplant. Eine Mehrheit der schwarz-roten Koalition gilt als sicher. Die Bundesregierung will dann schon in der kommenden Woche mit der Stationierung von "Tornados" im türkischen Incirlik beginnen. Die Maschinen könnten Anfang Januar von dort aus die ersten Aufklärungsflüge starten.

