New York (dpa) - Die "New York Times" hat bisher wenig bekannte Einzelheiten über das Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München veröffentlicht.

Gespräche mit den Witwen einiger getöteter Sportler hätten neue, schreckliche Details zutage gefördert, berichtete die Zeitung. So sollen die Terroristen die Sportler brutal zusammengeschlagen haben, einige der Israelis sollen Knochenbrüche erlitten haben.

Einem ihrer Opfer trennten die Peiniger den Angaben zufolge seine Geschlechtsteile ab - vor den Augen der anderen Geiseln. "Sie haben seine Genitalien durch die Unterwäsche abgeschnitten und ihn missbraucht", sagte Ilana Romano, deren Ehemann Yossef, ein israelischer Gewichtheber, damals getötet wurde. "Können Sie sich die neun anderen (Geiseln) vorstellen, die gefesselt danebensaßen?"

Die Zeitung sprach anlässlich der Dreharbeiten zu einem neuen Film "Munich 1972 & Beyond" (etwa: "München 1972 & danach") sowie in einer Serie von Hintergrundgesprächen mit den Hinterbliebenen. In der Dokumentation geht es um den Kampf der Opferfamilien für eine Gedenkstätte für ihre getöteten Angehörigen.

Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" - einer Unterorganisation der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) - nahmen die Sportler bei den Sommerspielen im September 1972 im Olympischen Dorf als Geiseln. Sie wollten so Gefangene in Israel freipressen.

In dem Appartement und bei einer späteren Befreiungsaktion auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck starben elf Sportler und ein Polizist. Auch fünf Terroristen kamen ums Leben. Die Spiele wurden nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt.

Auf die Frage, warum sie gerade jetzt an die Öffentlichkeit gehe, sagte Romano der israelischen Nachrichtenseite "ynet": "Ich habe verstanden, dass es keinen anderen Weg gibt. Ich muss die härteste Trumpfkarte herausholen - was ich über die Jahre immer vermieden habe. Das Ziel ist es, dass diese schreckliche Tragödie nicht vergessen wird, und Druck auf das olympische Komitee auszuüben, damit in Zukunft eine Schweigeminute (für die israelischen Sportler) eingehalten wird."

Die Angehörigen haben laut "New York Times" erst 20 Jahre später Einzelheiten erfahren, nachdem deutsche Behörden ihnen endlich Einsicht in Dokumente gewährten, deren Existenz jahrelang verschwiegen worden sei. Die darin enthaltenen Fotos seien "so furchtbar wie in meinen schlimmsten Vorstellungen", so Romano.

Ein Anwalt hatte Ilana Romano und Ankie Spitzer, deren Mann Trainer der Fechtmannschaft war, 1992 über die Existenz der Dokumente informiert. Zugleich riet er den beiden Frauen, sich die Fotos nicht anzuschauen - oder zu warten, bis er ärztlichen Beistand organisieren konnte. Damals vereinbarten sie, niemals in der Öffentlichkeit über das Gesehene zu reden. Ihren Familien sagten sie lediglich, dass es schwer gewesen sei, sich die Bilder anzuschauen.

