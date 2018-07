Brüssel (dpa) - Auf der Suche nach dem Terrorverdächtigen Mohamed Abrini hat es in Brüssel wieder Razzien gegeben. Zwei Personen wurden zur Anhörung mitgenommen, berichtet die Staatsanwaltschaft. Abrini war von den belgischen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der 30-Jährige war zwei Tage vor den Attentaten von Paris gemeinsam mit dem ebenfalls verdächtigen Salah Abdeslam an der Autobahn in Richtung Paris gefilmt worden. Insgesamt gab es heute fünf Durchsuchungen in den Stadtbezirken Molenbeek und Saint-Josse.

