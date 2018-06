Brüssel (AFP) Die Türkei will ihre Grenze zu Syrien nach US-Angaben vollständig abriegeln. Es gebe einen 98 Kilometer langen Bereich zwischen der Türkei und dem Bürgerkriegsland, der nicht geschlossen sei, sagte US-Außenminister John Kerry am Mittwoch beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen in Brüssel. Der Grenzabschnitt könne deshalb für illegale Ölexporte und durch Dschihad-Kämpfer zur Ein- und Ausreise genutzt werden. Kerry sagte, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe nun zugesichert, den Abschnitt zu schließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.