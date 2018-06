Paris (AFP) Die UN-Kulturorganisation Unesco hat bei ihrer jährlichen Konferenz in Namibia fünf Traditionen neu auf die Liste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen, darunter die berühmte Spanische Hofreitschule in Wien. Wie die Unesco am Mittwochabend mitteilte, wird damit nicht nur die Kunst der Vorführung in der klassischen Reitschule geehrt, sondern auch die Zucht der weltberühmten Pferde, der Lipizzaner. Die seit fast 450 Jahren bestehende Einrichtung wird laut der österreichischen Regierung im Jahr von rund 300.000 Menschen besucht, die Mehrheit von ihnen kommen aus dem Ausland.

