München (AFP) Die deutschen Autobauer BMW und Daimler gehören einer Umfrage zufolge zu den zehn innovativsten Unternehmen der Welt. Insgesamt schafften es sieben deutsche Firmen in die jährliche Liste der 50 innovativsten Unternehmen der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG), wie diese am Mittwoch mitteilte. Sie befragte dafür mehr als 1500 Führungskräfte in mehreren Ländern.

