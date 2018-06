Brüssel (AFP) Die USA haben von ihren Nato-Partnern gefordert, sich stärker im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu engagieren. "Ich habe jeden Nato-Verbündeten aufgerufen, den Kampf gegen IS zu verstärken, um den Kern der Organisation in Syrien und im Irak zu treffen", sagte US-Außenminister John Kerry am Mittwoch beim Treffen mit seinen Kollegen aus der Allianz in Brüssel. Er zeigte sich auch zur Zusammenarbeit mit Russland bereit. Moskau könne ein "äußerst konstruktiver Akteur" in Syrien sein, sagte Kerry.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.