Washington (AFP) Die Chefin der US-Notenbank Federal Reserve, Janet Yellen, sieht eine weitere Verzögerung der erwarteten Zinserhöhung kritisch. Sollte die Fed zu lange warten, müsste die Geldpolitik zu einem späteren Zeitpunkt "relativ abrupt" gestrafft werden, sagte Yellen am Mittwoch in einer Rede in Washington. Dies würde die Finanzmärkte destabilisieren und das Wirtschaftswachstum in den USA beschädigen.

