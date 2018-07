San Francisco (AFP) Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist Vater geworden - und will anlässlich der Geburt seiner Tochter fast alle seine Anteile an dem Internetkonzern im Wert von rund 45 Milliarden Dollar spenden. Der 31-Jährige gab am Dienstag in dem sozialen Netzwerk bekannt, dass seine Priscilla Chan die Tochter Maxima auf die Welt gebracht habe. In einem offenen Brief versprachen sie ihr, dazu beizutragen, dass ihr Kind in einer besseren Welt aufwachse.

