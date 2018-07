Berlin (dpa) - Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland fühlt sich im Job gehetzt. Bei mehr als jedem Dritten hat nach eigenen Angaben das Arbeitspensum innerhalb des vergangenen Jahres dabei deutlich zugenommen. Das geht aus einer in Berlin vorgestellten DGB-Umfrage hervor. 23 Prozent geben demnach an, sich bei der Arbeit sehr häufig gehetzt oder unter Zeitdruck zu fühlen. Bei 29 Prozent ist das oft der Fall. Nur 33 Prozent sagen "selten", 15 Prozent "nie". "Die Arbeitsmenge und die Arbeitszeit passen immer weniger zusammen", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann.

