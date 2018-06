Ouagadougou (AFP) Bei der Parlamentswahl in Burkina Faso ist die Partei des neugewählten Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré stärkste Kraft geworden. Kaborés Volksbewegung für den Fortschritt (MPP) kam bei der Abstimmung am vergangenen Sonntag auf 55 der 127 Sitze, verfehlte damit aber die absolute Mehrheit, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Endergebnis hervorgeht. Die MPP ist zur Bildung einer Regierung in dem westafrikanischen Land nun auf Koalitionspartner angewiesen.

