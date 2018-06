Kopenhagen (AFP) Die Dänen haben am Donnerstag in einem Referendum laut Prognosen gegen eine engere Zusammenarbeit mit den Polizei- und Justizbehörden der Europäischen Union gestimmt. Das Nein-Lager kam auf 53,3 Prozent der Stimmen, wie der öffentlich-rechtliche TV-Sender DR am Donnerstagabend aufgrund von Nachwahlbefragungen mitteilte. Nach Angaben des Senders TV 2 fiel der Vorsprung noch knapper aus: Die Gegner des Vorhabens erreichten demnach eine Mehrheit von 52,8 Prozent.

