Luxemburg (AFP) Auch der gemeinnützige Verein "Pfotenhilfe-Ungarn" muss sich beim Transport von Hunden nach Deutschland an die EU-Regelungen zum Tierschutz halten und Kontrollen durch Tierärzte ermöglichen. Werden herrenlose Hunde für eine Gebühr von 270 Euro nach Deutschland vermittelt, ist dies ein "Handel", der den entsprechenden EU-Richtlinien unterliegt, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Urteil entschied. (Az. C-301/14)

