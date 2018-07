London (AFP) Großbritannien wird sich den Luftangriffen gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien anschließen. Nach hitziger Debatte gab das Parlament in London am späten Mittwochabend mit 397 zu 223 Stimmen grünes Licht. Premierminister David Cameron, der energisch für das Mandat geworben hatte, sprach von einer "richtigen Entscheidung". Medienberichten zufolge erhielt er auch 67 Stimmen von der oppositionellen Labour-Partei.

