London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron erwartet beim EU-Gipfel in zwei Wochen keine Einigung zu den von ihm erhobenen Forderungen im Gegenzug für den Verbleib seines Landes in der Europäischen Union. Wie Downing Street am Donnerstag nach einem Telefonat des Premiers mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mitteilte, erklärte Cameron, dass angesichts der vielen Forderungen nicht damit zu rechnen sei, alles auf einmal zu lösen. Allerdings hoffe London weiterhin auf eine gehaltvolle Diskussion über seine Vorschläge für eine EU-Reform.

