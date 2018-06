Brüssel (AFP) Die EU-Justizminister wollen die Internetkonzerne im Kampf gegen Hassbotschaften und Gewaltaufrufe stärker in die Pflicht nehmen. "Wir haben die Erwartung, dass die Unternehmen aus einer passiven Rolle herauskommen und eine aktive Rolle übernehmen", sagte Luxemburgs Justizminister Félix Braz am Donnerstag in Brüssel, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Die Firmen trügen eine "Mitverantwortung" dafür, "welche Nachrichten auf ihren Internetseiten angeboten werden". Sie könnten sich nicht darauf berufen, nur eine "neutrale Plattform" zu sein.

