Brüssel (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk hat eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik gefordert und sich dabei klar gegen die Position Deutschlands gestellt. "Die Flüchtlingswelle ist zu groß, um sie nicht zu stoppen", sagte Tusk in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe) und fünf anderen europäischen Blättern. Niemand in Europa sei bereit, "diese hohen Zahlen aufzunehmen, Deutschland eingeschlossen". Der frühere polnische Ministerpräsident will die hohe Zahl der Ankömmlinge vor allem durch eine deutliche Ausdehnung der Prüfzeit bremsen.

