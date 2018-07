Berlin (AFP) Flüchtlinge sollen auf freiwilliger Basis im Zivil- und Katastrophenschutz durch das Technische Hilfswerk (THW) mitarbeiten. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) starteten am Donnerstag in Berlin dazu ein neues Integrationsprojekt. Flüchtlinge können demnach als Helfer aufgenommen und ausgebildet werden, sich in der THW-Jugend engagieren und künftig auch an Übungen und Einsätzen teilnehmen.

