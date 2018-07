Frankfurt/Main (AFP) Inmitten ihrer festgefahrenen Tarifkonflikte hat die Lufthansa mit den Gewerkschaften eine bessere Zusammenarbeit vereinbart. Die Fluggesellschaft verständigte sich bei einem Spitzentreffen am Mittwoch mit der Pilotenvereinigung Cockpit, der Flugbegleitergewerkschaft UFO und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi darauf, "dass Zusammenarbeit, Vertrauen sowie Kommunikation verbessert werden müssen", erklärten die Beteiligten am Abend in einer gemeinsamen Erklärung. Tarifgespräche sollen demnach künftig "außerhalb der Öffentlichkeit" und "im vertrauensvollen Rahmen" stattfinden.

