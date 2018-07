New York (AFP) Nach zwei Gesprächsrunden in Wien findet die nächste internationale Syrien-Konferenz in New York statt. Die beteiligten Staaten träfen derzeit Absprachen für das Treffen, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Donnerstag in der US-Ostküstenmetropole. Er ließ offen, wann die Beratungen stattfinden sollen. Diplomaten nannten den 18. Dezember als möglichen Termin.

