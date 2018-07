Düsseldorf (AFP) Angesichts der steigenden Zahl von Salafisten in Deutschland hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) neue Ansätze im Kampf gegen gewaltbereite und radikale Islamisten gefordert. "Wir brauchen einen Dreiklang aus Repression, Prävention und Ausstiegshilfe", sagte Jäger der "Rheinischen Post" vor der am Donnerstag in Koblenz beginnenden Innenministerkonferenz. Prävention schütze "gegen den Terror von morgen".

