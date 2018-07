Münster (AFP) Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat die Zulassung von planmäßigem Flugverkehr in der Nachtzeit am Flughafen Dortmund gestoppt. Die entsprechende Genehmigung der Bezirksregierung Münster sei "rechtswidrig und nicht vollziehbar", entschied das OVG am Donnerstag in vier Urteilen. Der Genehmigung liege eine "fehlerhafte Abwägung der widerstreitenden Interessen" zugrunde. (Az. 20 D 78/14.AK, 20 D 79/14.AK, 20 D 95/14.AK, 20 D 98/14.AK)

