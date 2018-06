Paris (AFP) Der deutsche Startenor Jonas Kaufmann hat den Parisern nach den blutigen Anschlägen vom 13. November seinen Respekt ausgesprochen - befürchtet aber dramatische Auswirkungen der Attentate auf das Kulturleben. "Nach den terroristischen Anschlägen wird unser Beruf nie wieder so sein wie zuvor", sagte der 46-Jährige, der von Samstag an in der Paris Oper das Berlioz-Werk "Fausts Verdammnis" singen wird, der Nachrichtenagentur AFP. "Wo auch immer Sie hingehen wird es Metalldetektoren und Sicherheitskontrollen geben, das verändert das Leben."

