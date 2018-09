Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Donnerstagnachmittag zu politischen Gesprächen in die Türkei gereist. Sie sei dort mit ihrem türkischen Kollegen Ismet Yilmaz zusammengetroffen, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Dabei sollte es um den gemeinsamen Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) gehen, hieß es weiter.

