Brüssel (AFP) Die EU untersucht mögliche Steuertricks in Luxemburg zugunsten des Fastfood-Giganten McDonald's. Luxemburg könnte gegen das EU-Recht verstoßen und andere Unternehmen benachteiligt haben, erklärte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe McDonald's weder in Luxemburg noch in den USA Steuern auf hunderte Millionen Euro europäischer Lizenzeinnahmen gezahlt.

