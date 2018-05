Nîmes (AFP) Wenige Tage vor den französischen Regionalwahlen hat die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen den sozialistischen Regierungschef Manuel Valls mit harten Worten attackiert. Der Premierminister führe einen "Krieg" gegen ihre Front National (FN), sagte die Parteivorsitzende am Mittwochabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in der südfranzösischen Stadt Nîmes. Knapp drei Wochen nach den islamistischen Anschlägen von Paris sagte Le Pen, Valls stelle ihre Partei neben dem Klimawandel und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als "eine der drei großen Bedrohungen für den Planeten" dar.

