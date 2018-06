Paris (AFP) Die französische Regierung will nach den Anschlägen von Paris noch in diesem Jahr eine Verfassungsreform in Angriff nehmen, um den Ausnahmezustand im Grundgesetz zu verankern. Die Verfassungsreform solle am 23. Dezember das Kabinett passieren, verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen in Paris. Laut dem vorläufigen Reformtext mit dem Titel "Schutz der Nation", welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag, soll auch die Möglichkeit in der Verfassung festgeschrieben werden, Franzosen mit doppelter Staatsbürgerschaft nach einer Verurteilung wegen Terrorvorwürfen die französische Staatsbürgerschaft zu entziehen.

