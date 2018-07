München (SID) - Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München muss auch im Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Top-Vorbereiter Douglas Costa verzichten. Das sagte der 25-jährige Brasilianer der Bild-Zeitung.

Costa laboriert seit dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus vor zwei Wochen an muskulären Problemen am rechten Oberschenkel. Auch Arjen Robben droht wegen muskulärer Probleme auszufallen und konnte am Tag vor dem Abschlusstraining nicht komplett trainieren.