Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss in der Vorbereitung auf das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg auf Mats Hummels und Sokratis verzichten. Beide Innenverteidiger fehlten beim Training wegen eines Infekts. Hummels und Sokratis sollen aber am Freitag am Abschlusstraining teilnehmen und im Anschluss mit nach Wolfsburg reisen.