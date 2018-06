Zürich (dpa) - Die Schweizer Justiz hat die Festnahme von zwei weiteren FIFA-Funktionären offiziell bestätigt. Sie seien Morgen auf Antrag der US-Justiz in Zürich in Auslieferungshaft genommen worden. Den Funktionären werde vorgeworfen, Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.