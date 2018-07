Washington (dpa) - Im FIFA-Korruptionsskandal ermittelt das US-Justizministerium gegen 16 weitere hochrangige Fußball-Funktionäre. Darunter ist auch der ehemalige Vizepräsident des Weltverbandes, Ricardo Teixeira. Das gab US-Justizministerin Loretta Lynch in Washington bekannt. Am Morgen waren in Zürich die FIFA-Vizepräsidenten Juan Angel Napout aus Paraguay und Alfredo Hawit Banegas aus Honduras verhaftet worden. Sie sollen in die USA ausgeliefert werden, widersetzen sich dem aber bislang.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.