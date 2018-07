London (AFP) Großbritannien hat am Donnerstagmorgen erste Luftangriffe auf Ziele der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien geflogen. Das gab die Regierung in London bekannt. Am späten Mittwochabend hatte das Parlament Premierminister David Cameron dafür mit breiter Mehrheit die Zustimmung gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.