Kerbela (AFP) Millionen schiitische Muslime haben an Donnerstag in der irakischen Stadt Kerbela den Höhepunkt des alljährlichen Arbain-Fests gefeiert. Die Gläubigen schlugen sich an Kopf und Brust, um an den Imam Hussein zu erinnern, den Truppen des sunnitischen Kalifen Jasid im Jahr 680 töteten. Wie mehrere Pilger der Nachrichtenagentur AFP-Reporter berichteten, waren sie tagelang zu Fuß unterwegs, um in das für sie heilige Kerbela zu gelangen. Die Stadt liegt rund hundert Kilometer südlich von Bagdad.

