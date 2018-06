London (dpa) - Die britische Luftwaffe hat erstmals Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien beschossen. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London. Das britische Parlament hatte kurz vorher mit deutlicher Mehrheit eine Ausweitung des Kampfeinsatzes zugestimmt. Im Irak hatten britische Flugzeuge schon vorher Angriffe auf IS-Stellungen geflogen. Gegen die Ausweitung des Einsatzes hatte es in Großbritannien Proteste gegeben.

