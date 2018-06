San Bernardino (dpa) - In Kalifornien haben Unbekannte in einer Behinderteneinrichtung mindestens 14 Menschen getötet. In der Nacht konnte die Polizei drei Verdächtige stellen, zwei von ihnen, ein Mann und eine Frau, sind tot. Ermittler hätten in der Einrichtung in San Bernardino außerdem möglicherweise Sprengstoff gefunden. Offenbar war es dort bei einer Feier zu einem Streit gekommen. Die Ermittlungen laufen, ein FBI-Verantwortlicher wollte auch ein terroristischen Hintergrund nicht ausschließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.