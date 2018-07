New York (dpa) - US-Popdiva Mariah Carey (45) erholt sich von einer schweren Grippe und wirbt fürs Impfen. "Ich fühle mich mittlerweile viel besser. Holt euch eure Grippeimpfung", schrieb die Sängerin ("All I Want For Christmas Is You") auf Twitter.

Laut einem Bericht des Promiportals "TMZ.com" musste Carey am Mittwoch in ein New Yorker Krankenhaus gebracht werden, um sich dort behandeln zu lassen. "Sie war in den letzten Tagen von der Grippe angeschlagen und hat bestmöglich dagegen angekämpft", sagte ein Sprecher der Musikerin dem Portal "People.com". Carey werde wie geplant am Wochenende bei einem Konzert in New Jersey auftreten.

Tweet von Mariah Carey