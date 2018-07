Rom (AFP) Vor der Küste Libyens sind am Donnerstag nach Angaben der italienischen Behörden mehr als 1500 Bootsflüchtlinge gerettet worden. Die Flüchtlinge hätten sich an Bord von insgesamt sieben Schiffen befunden, teilten die italienische Marine und die italienische Küstenwache im Kurznachrichtendienst Twitter mit. An den Rettungsaktionen seien neben den italienischen Helfern auch Kräfte der EU-Marinemission "Sophia" sowie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen beteiligt gewesen.

