Berlin (dpa) - Flüchtlinge sollen in der Arbeitslosenstatistik in Deutschland künftig getrennt ausgewiesen werden können. In die IT-Systeme sei der Aufenthaltsstatus als Merkmal aufgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit und bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung. "Wer neu zu uns kommt, bei dem wird es schon erfasst." Bei allen anderen geschehe dies beim nächsten Kontakt. Bis zur Mitte kommenden Jahres treffe die Statistik dann nicht nur Aussagen zu Ausländern, sondern auch zu Asylbewerbern.

