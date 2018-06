Jerusalem (AFP) Der Vorstand der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe hat in einem Brief an israelische Spitzenpolitiker auf den Verzicht eines Gesetzesvorhabens gedrängt, das die Arbeit von Bürgerrechtsgruppen behindern soll. In Berlin wurde am Donnerstag ein entsprechender Bericht der israelischen Tageszeitung "Haaretz" bestätigt. Demnach warnen der Gruppenvorsitzende Volker Beck (Grüne) und seine Stellvertreter Gitta Connemann (CDU), Kerstin Griese (SPD) und Jan Korte (Die Linke) in ihrem Brief, das Vorhaben erschwere es den Freunden Israels, das Land gegen Anfeindungen zu verteidigen.

