Nablus (AFP) Israel hat das Haus eines Palästinensers gesprengt, der Anfang Oktober den Mord an einem Siedlerehepaar im Westjordanland in Auftrag gegeben haben soll. Die Armee sei am frühen Morgen nach Nablus eingedrungen und habe wenige Stunden später die Wohnung von Radscheb Aliua in die Luft gejagt, berichteten palästinensische Polizisten am Donnerstag. Die Wohnung befand sich demnach im zweiten Stock eines Wohnhauses mit insgesamt vier Wohnung. Auch mehrere Nachbarwohnungen wurden stark beschädigt, wie Augenzeugen berichteten.

