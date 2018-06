Warschau (AFP) Polens Präsident Andrzej Duda hat vier neue Verfassungsrichter vereidigt und sich über Kritik wegen möglicher Einflussnahme auf das höchste Gericht durch die neue rechtskonservative Regierung hinweggesetzt. Bei der Vereidigung am Donnerstagmorgen in Warschau sagte Duda, der der regierenden Partei für Recht und Gerechtigkeit (PiS) nahesteht, das Gericht werde seine Arbeit "in Kontinuität" fortführen.

