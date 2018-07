Belgrad (AFP) Erstmals seit dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die türkische Armee sind die Außenminister der beiden Länder zu einem Gespräch zusammengetroffen. Der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu hätten ihr Gespräch wie geplant am Donnerstag um 15.15 Uhr am Rande des OSZE-Ministerrats in Belgrad begonnen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus türkischen Diplomatenkreisen. Eine weitere diplomatische Quelle in Belgrad bestätigte den Beginn des Treffens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.