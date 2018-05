Moskau (AFP) Der Präsident der russischen Republik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat die Enthauptung eines Russen durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien bestätigt. Auf Kadyrows amtlicher Website hieß es am Donnerstag, bei dem Mann handele es sich um einen Russen aus Tschetschenien. Allerdings habe er - anders als von den Dschihadisten behauptet - nicht für den russischen Geheimdienst gearbeitet. Vielmehr hätten die IS-Kämpfer den Mann zu einer derartigen Aussage "gezwungen".

